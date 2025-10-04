Revelan lista de Selección Mayor

CIUDAD DE MÉXICO.- Javier Aguirre y la Selección Mexicana han revelado la lista de 25 jugadores que disputarán la Fecha FIFA de octubre, en la que sostendrán partidos ante los equipos sudamericanos Colombia y Ecuador.

El equipo mexicano enfrentará a la Selección de Colombia el sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys y el martes 14 regresa a México para cerrar sus compromisos del mes.

El Tricolor recibirá en el estadio Akron, sede para el Mundial 2026, a la Selección de Ecuador, a las 20:30 horas. Segundo partido en la era de Javier Aguirre que sostendrán en suelo tapatío; el anterior fue en 2024, cuando recibieron a Estados Unidos.

Para esta convocatoria el “Vasco” no contará con elementos que militan en el futbol europeo como Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Guillermo Ochoa, Julián Araujo y la lamentable baja por lesión de Rodrigo Huescas.

Por ello aparecen nombres sorpresivos como Alexis Gutiérrez, Kevin Álvarez, Luis Romo. Además de regresos como los de Julián Quiñones o el portero de Santos Laguna, Carlos Acevedo.

Porteros: Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Mateo Chávez, Ramón Juárez, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo.

Medios: Carlos Rodríguez, Orbelín Pineda, Alexis Gutiérrez, Erick Sánchez, Erik Lira, Luis Romo.

Delanteros: Santiago Giménez, Julián Quiñones, Germán Berterame, Hirving Lozano, César Huerta, Alexis Vega y Diego Lainez.