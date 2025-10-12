logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Fotogalería

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Ricardo Cordero sigue imparable

El potosino vuelve a ganar y acorta distancia en la Carrera Panamericana

Por Romario Ventura

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Ricardo Cordero sigue imparable

La Carrera Panamericana vivió una de sus etapas más emblemáticas con la llegada del contingente a la capital del país, donde el imponente Palacio de Bellas Artes fue el escenario de un recibimiento multitudinario. En esta jornada, correspondiente al día tres de actividades, la dupla potosina Ricardo Cordero – Marco Hernández, al mando del legendario Studebaker “El Malditillo” del Team GHR Motorsport 399 Tactical, volvió a brillar al ganar todas las etapas del día y acercarse peligrosamente a los líderes de la competencia.

La caravana panamericana partió desde la Angelópolis a primera hora de la mañana, recorriendo los tramos de velocidad con un alto nivel de exigencia técnica. Sin embargo, Cordero y Hernández mantuvieron su ritmo dominante, recortando valiosos segundos en la clasificación general y confirmando que siguen en plena lucha por el título.

“Fue otro gran día, seguimos en pie de lucha. La llegada a la Ciudad de México siempre es muy motivacional, es una locura la cantidad de gente que se reúne y la vibra que se siente. Esto nos impulsa a seguir adelante. Mantenemos la estrategia de ataque, viene Querétaro y después Michoacán. Mil Cumbres siempre ha sido parte de nuestra historia positiva, y ahí podría venir el ataque definitivo de la remontada. Después de Morelia viene San Luis, y queremos llegar al arco de recepción en Plaza de Armas como líderes. El Team GHR Motorsport 399 Tactical sigue trabajando día a día; no hemos ganado nada todavía, esta es una carrera muy cambiante y demandante”, expresó Ricardo Cordero al término de la jornada.

El piloto potosino, seis veces campeón de la Carrera Panamericana, volvió a demostrar su experiencia y temple en una competencia que no da respiro. Con esta nueva victoria de etapa, Cordero y Hernández se acercan dramáticamente a la dupla Damiron, actual líder de la clasificación general, reduciendo la distancia extraoficialmente a 48 segundos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CR7 falla un penal en el duelo ante Irlanda
CR7 falla un penal en el duelo ante Irlanda

CR7 falla un penal en el duelo ante Irlanda

SLP

El Universal

Colombia Sub 20 avanza a semis
Colombia Sub 20 avanza a semis

Colombia Sub 20 avanza a semis

SLP

AP

Tadej Pogacar hace historia
Tadej Pogacar hace historia

Tadej Pogacar hace historia

SLP

AP

Cierra temporada con título récord de quinto Tour de Lombardía

Gauff y Pegula se citan en la final
Gauff y Pegula se citan en la final

Gauff y Pegula se citan en la final

SLP

AP