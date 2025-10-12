Ricardo Cordero sigue imparable

La Carrera Panamericana vivió una de sus etapas más emblemáticas con la llegada del contingente a la capital del país, donde el imponente Palacio de Bellas Artes fue el escenario de un recibimiento multitudinario. En esta jornada, correspondiente al día tres de actividades, la dupla potosina Ricardo Cordero – Marco Hernández, al mando del legendario Studebaker “El Malditillo” del Team GHR Motorsport 399 Tactical, volvió a brillar al ganar todas las etapas del día y acercarse peligrosamente a los líderes de la competencia.

La caravana panamericana partió desde la Angelópolis a primera hora de la mañana, recorriendo los tramos de velocidad con un alto nivel de exigencia técnica. Sin embargo, Cordero y Hernández mantuvieron su ritmo dominante, recortando valiosos segundos en la clasificación general y confirmando que siguen en plena lucha por el título.

“Fue otro gran día, seguimos en pie de lucha. La llegada a la Ciudad de México siempre es muy motivacional, es una locura la cantidad de gente que se reúne y la vibra que se siente. Esto nos impulsa a seguir adelante. Mantenemos la estrategia de ataque, viene Querétaro y después Michoacán. Mil Cumbres siempre ha sido parte de nuestra historia positiva, y ahí podría venir el ataque definitivo de la remontada. Después de Morelia viene San Luis, y queremos llegar al arco de recepción en Plaza de Armas como líderes. El Team GHR Motorsport 399 Tactical sigue trabajando día a día; no hemos ganado nada todavía, esta es una carrera muy cambiante y demandante”, expresó Ricardo Cordero al término de la jornada.

El piloto potosino, seis veces campeón de la Carrera Panamericana, volvió a demostrar su experiencia y temple en una competencia que no da respiro. Con esta nueva victoria de etapa, Cordero y Hernández se acercan dramáticamente a la dupla Damiron, actual líder de la clasificación general, reduciendo la distancia extraoficialmente a 48 segundos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí