Riesgo por calor en GP de Singapur

SINGAPUR.- Para el Gran Premio de Singapur de esta semana se ha declarado oficialmente “riesgo por calor”, lo que significa que los monoplazas deben llevar equipos de refrigeración. Es la primera vez que se aplica esta norma en la Fórmula 1.

El director de carrera Rui Marques, declaró la alerta por calor el jueves porque se preve que la temperatura supere los 31º Celsius (88º F) durante el fin de semana. Según el pronóstico de la web de F1, los termómetros alcanzarán los 32º C (89,6º F) el sábado y llegarán a 33º C (91,4º F) el domingo, considerando que dentro del auto puede hacer mucho más calor.

En sus nuevas normas para 2025, el organismo rector, la FIA, introdujo unos chalecos refrigerantes para los pilotos que bombean líquido a través de una red de tubos en el dispositivo.

El británico George Russell, piloto de Mercedes que ha utilizado el sistema voluntariamente en otros eventos de F1, comentó: “Es bueno, y cuando corres con un 90% de humedad y las cabinas se acercan a los 60 grados (Celsius), es un poco como un sauna dentro del coche”.

Russell mencionó que el chaleco puede resultar incómodo cuando una curva de alta velocidad presiona los tubos contra sus costillas. Además, admitió que todavía “no está al 100%” después de una enfermedad en la última carrera en Azerbaiyán. “Si fuera cualquier otra carrera, no tendría ni una pizca de preocupación”, dijo. “Siendo Singapur, y con los desafíos obvios aquí, estoy seguro de que estaré bien, pero el domingo no será un paseo”.

Los pilotos no están obligados a usarlos, pero no pueden ahorrar peso prescindiendo de ellos.

Quienes no utilicen el chaleco deben tener algún equipo de refrigeración instalado en el coche, además de lastre para compensar el peso del chaleco.

Charles Leclerc, de Ferrari, dijo que no había decidido si usaría el chaleco, argumentando que las condiciones serían similares a las de la carrera de Singapur del año pasado y, por lo tanto, “manejables”. El chaleco es “algo que consideraremos y tendremos en mente durante los entrenamientos libres en caso de que haga demasiado calor”, afirmó.

La FIA comenzó a trabajar en la tecnología de refrigeración para los pilotos después de que en el Gran Premio de Qatar de 2023 varios necesitaron atención médica tras sentirse indispuestos por el calor.

Singapur es una carrera muy dura para los pilotos por el calor y la humedad en el circuito urbano, a pesar de que la carrera se disputa por la noche. En el pasado, los pilotos han dicho que el calor de la ciudad hace que el agua que llevan en el coche no sea agradable de tomar, y algunos llegaron a compararla con té caliente.