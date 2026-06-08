Roberto "Bob" Espinosa remonta y gana en Aguascalientes

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No es casualidad que el piloto potosino Roberto "Bob" Espinosa protagonizó una de las actuaciones más destacadas de la temporada 2026 de Trucks México Series al remontar desde la posición 17 de salida para quedarse con la victoria en la quinta fecha del campeonato, disputada este domingo en el Óvalo Aguascalientes México.

El piloto de Dynamic Motorsports logró su segundo triunfo consecutivo del año, resultado que le permite consolidarse como líder del campeonato en un momento clave de la temporada rumbo a la fase decisiva del serial.

La actividad comenzó bajo un cielo nublado y condiciones ideales para la competencia. Desde la Pole Position arrancó Gael Aguilar, quien buscaba convertir su destacada actuación en calificación en su primera victoria dentro de la categoría.

Las primeras vueltas estuvieron llenas de emoción, registrándose cuatro cambios de liderato antes de concluir el primer stage. Mientras tanto, Espinosa inició una remontada constante desde la parte media y trasera del pelotón, avanzando posiciones gracias a una estrategia efectiva y un ritmo competitivo.

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Conforme avanzó la carrera, el piloto potosino tomó el liderato y se mantuvo al frente pese a la presión constante de sus principales perseguidores. La competencia destacó por el alto nivel mostrado por los participantes y por el desarrollo limpio de las acciones sobre el óvalo hidrocálido.