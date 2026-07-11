logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMA AL NIÑO JESÚS

Fotogalería

AMA AL NIÑO JESÚS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Rojos blanquean a los Cachorros

Con sólida salida de Hunter Greene, quien ponchó a 12 en 7 innings

Por AP

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
A
Rojos blanquean a los Cachorros
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CINCINNATI.- Hunter Greene ponchó a 12 y permitió tres hits en siete entradas dominantes; el dominicano Elly De La Cruz y JJ Bleday conectaron jonrones, y los Rojos de Cincinnati vencieron la noche del viernes por 4-0 a los Cachorros de Chicago.

      Greene, de 26 años, se recuperó con una de las mejores actuaciones de su carrera de cinco años, al tirar 68 strikes en 93 lanzamientos. Los 12 ponches empataron como la segunda mayor cifra de su carrera, y realizó 19 strikes en el primer lanzamiento a los 25 bateadores que enfrentó.

      Greene permitió apenas cuatro corredores en base, y solo dos llegaron a segunda. 

      Chicago tuvo corredores en primera y segunda con un out en la séptima, pero Nico Hoerner elevó de línea al jardín central y Michael Conforto se ponchó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Emilio Pagán cerró el juego para su octavo salvamento en 11 oportunidades.

      De La Cruz abrió la quinta entrada al conectar de línea una recta del abridor de los Cachorros, Shota Imanaga (5-8), hacia las gradas del jardín izquierdo-central. De La Cruz pegó un triple hacia la esquina del jardín derecho y anotó con un elevado de sacrificio de Sal Stewart para poner el marcador 2-0.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        España será el rival de Francia
        España será el rival de Francia

        España será el rival de Francia

        SLP

        El Universal

        España logró un triunfo agónico 2-1 sobre Bélgica con gol de Mikel Merino en Los Ángeles.

        Medio Maratón CDMX 2026: horarios de salida y recorrido
        Medio Maratón CDMX 2026: horarios de salida y recorrido

        Medio Maratón CDMX 2026: horarios de salida y recorrido

        SLP

        El Universal

        Los bloques de salida inician a las 5:30 horas y contemplan categorías para silla de ruedas, élite y Adizero.

        España doblega a Bélgica y va a semifinales
        España doblega a Bélgica y va a semifinales

        España doblega a Bélgica y va a semifinales

        SLP

        EFE

        Se medirá ante Francia el próximo martes en Dallas

        Jesús Gallardo recibe ovación en vuelo comercial
        Jesús Gallardo recibe ovación en vuelo comercial

        Jesús Gallardo recibe ovación en vuelo comercial

        SLP

        El Universal

        El lateral izquierdo del Toluca fue reconocido por la tripulación y pasajeros tras la eliminación de México en el Mundial.