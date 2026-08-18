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Rojos dividen la serie ante los Cardenales

Por AP

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
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Rojos dividen la serie ante los Cardenales
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      CINCINNATI.- Elly De La Cruz conectó el primer hit decisivo de su carrera en la décima entrada, después de que Dane Myers pegara un jonrón como bateador emergente para empatar en la novena, y los Rojos de Cincinnati remontaron para vencer 6-5 a los Cardenales de San Luis la noche del lunes y dividir una doble cartelera.

      Con su último out en la novena, los Rojos recurrieron a la banca por Myers, quien había conectado un jonrón en el primer juego. Myers respondió de nuevo al enviar su quinto cuadrangular de la temporada a las gradas del jardín entre izquierdo y central para igualar la pizarra 5-5. De La Cruz ganó el juego una entrada después al conectar un sencillo rodado al jardín izquierdo que se desvió en el guante del antesalista Blaze Jordan, lo que permitió que el corredor automático Tyler Stephenson anotara y dejar tendidos en el campo a los Cardenales.

      Emilio Pagán (5-1) lanzó una décima entrada sin permitir hits, mientras que el abridor Rhett Lowder igualó su máximo de carrera con 6 2/3 entradas trabajadas. Permitió cuatro carreras con ocho hits y ponchó a cinco, ayudando a los Rojos a cortar una racha de tres derrotas.

      San Luis, que ganó el primer juego 2-1, ganaba 4-1 antes de que Cincinnati remontara en la sexta.

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