Rojos vienen de atrás para vencer a Piratas

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PITTSBURGH.- El bateador emergente dominicano Noelvi Marte conectó un jonrón de dos carreras para romper el empate en la octava entrada, después de que Cincinnati anotara cuatro carreras ante Paul Skenes en la segunda, y los Rojos vencieron la noche del viernes por 6-4 a los Piratas de Pittsburgh.

Skenes, que tomó ventaja 1-0 gracias al jonrón de Konnor Griffin abriendo la primera entrada, permitió sencillos productores de Spencer Steer y Tyler Stephenson, y elevados de sacrificio de Blake Dunn y el dominicano Elly De La Cruz. D

Skenes, el vigente ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, permitió cuatro carreras, seis hits y dos bases por bolas, y ponchó a siete en cinco entradas. Su efectividad subió de 2,86 a 3,10.

Con el marcador 4-4, Sal Stewart conectó un sencillo ante Mason Montgomery (2-3) con un out en la octava, y Marte siguió con un jonrón de 405 pies.

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Brock Burke (3-3) otorgó una base por bolas y consiguió dos ponches en una entrada de relevo, y Caleb Ferguson lanzó una novena de un hit para su primer salvamento desde 2024 con los New York Yankees.

Los dominicanos Marcell Ozuna y Esmerlyn Valdez también conectaron jonrones solitarios por los Pirates.

El abridor de los Rojos, Andrew Abbott, permitió cuatro carreras —tres limpias— y seis hits en 5 1/3 entradas, con seis ponches.

Triunfan Rays

El dominicano Junior Caminero conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada, Cedric Mullins la sacó del parque en la séptima — ambos ante Zac Gallen— y los Rays de Tampa Bay vencieron la noche del viernes por 6-1 a los Diamondbacks de Arizona.

Caminero disparó un batazo de 427 pies al jardín central en la primera, después de que el cubano Yandy Díaz recibió base por bolas y el mexicano Jonathan Aranda fue golpeado por un lanzamiento. Caminero suma 20 jonrones esta temporada, cinco en los últimos cuatro juegos.

En la séptima, Mullins pegó un jonrón solitario, el séptimo de su año. Gallen (3-7) lanzó 6 2/3 entradas, en las que permitió cinco carreras limpias.

Nick Martinez (7-2) trabajó 5 2/3 entradas, en las que permitió cinco hits pero solo una carrera limpia. Ponchó a tres y dio una base por bolas.