Rompe la Juventus su mala racha con triunfo

ROMA.- El despido de Igor Tudor en la Juventus produjo un resultado inmediato.

Los Bianconeri vencieron el miércoles 3-1 al Udinese en la Serie A, poniendo fin a una racha de ocho partidos sin ganar que se remontaba a mediados de septiembre. El defensor Federico Gatti anotó el gol de la victoria para la Juventus después de que Dusan Vlahovic abriera el marcador al provocar y convertir un penal. Kenan Yildiz selló el resultado al también provocar y convertir un penal en el tiempo de descuento.

Tudor fue despedido el lunes tras tres derrotas consecutivas.

El entrenador interino Massimo Brambilla dirigió al equipo contra Udinese ante la expectativa de que Luciano Spalletti, ex técnico de Napoli y la selección de Italia, sea nombrado como nuevo técnico del club este jueves.

“Spalletti es un gran entrenador, con experiencia y un estilo de fútbol moderno”, dijo Giorgio Chiellini, asesor de la Juve. “Tenemos que esperar, porque aún no hay firma”. La victoria elevó a la Juventus al séptimo lugar, a seis puntos de los líderes Napoli y Roma. Roma alcanzó a Napoli en la cima tras derrotar 2-1 a Parma.

El Inter de Milán goleó 3-0 a una Fiorentina que aún no ha ganado en lo que va de la temporada de la liga italiana, para volver al tercer lugar, a tres puntos de los líderes . Nicolò Zaniolo anotó el gol del empate transitorio para Udinese.