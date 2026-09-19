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Rompen Bravos su mala racha

El conjunto de Juárez ya conoce el triunfo tras vencer a Tigres

Por El Universal

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
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Rompen Bravos su mala racha
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      CIUDAD DE MÉXICO.- En un golpe sorpresivo, Tigres revivió a los Bravos de Juárez. Este viernes, los dirigidos por Gustavo Lema consiguieron su primer triunfo (2-0) en el Apertura 2026. Exactamente, nueve jornadas después en el futbol mexicano.

      Los Bravos de Juárez llegaron heridos al Estadio Olímpico Benito Juárez. Un día antes de la novena fecha del torneo, en medio de su reestructuración institucional, Andrés Fassi abandonó la presidencia deportiva del equipo fronterizo por "acuerdo mutuo".

      Desde lo más profundo de la tabla general, los dirigidos por el argentino Gustavo Lema necesitaban de una victoria. La esperanza reapareció cuando, después de un contacto, Marco Antonio "Gato" Ortiz marcó un penal en favor de la escuadra sotanera.

      Óscar Estupiñán (66') definió desde los once pasos para rescatar a los Bravos de Juárez de un noveno partido consecutivo sin conocer el triunfo. El delantero colombiano no tardó en firmar un doblete (79') que le permitió un respiro a los fronterizos y de paso, dejó en evidencia al "Rey Midas". Un duro golpe de realidad para los felinos, especialmente después de empatar (0-0) en el Clásico Regio ante los Rayados de Monterrey.

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      En el otro lado de la cancha, Guillermo "Memote" Martínez disputó su primer partido con la escuadra regiomontana. Aquel "equipo ganador" que elogió ?durante su presentación como refuerzo para el actual certamen? terminó por revivir al último lugar de la tabla general. Y en su lugar, se llevó una tarjeta amarilla durante los últimos momentos del compromiso.

      Con este resultado, los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich hilaron cuatro partidos sin conocer el triunfo en el torneo local. La última vez que el estratega mexicano consiguió un resultado dorado fue hace un mes, cuando le propinaron dos goles al Atlante en "El Volcán".

      En la siguiente fecha del torneo, los Bravos de Juárez enfrentarán a la Fiera de León. Mientras que, por su parte, los Tigres del "Rey Midas" jugarán contra la Franja de Puebla con la obligación de triunfar.

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