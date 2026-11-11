Ronaldinho vuelve a jugar en 3ra. división

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BOLOGNA.- La vuelta al futbol del astro brasileño Ronaldinho Gaúcho de la mano del Ravenna, equipo que milita en la tercera división del "Calcio", generó una verdadera "revolución" entre los aficionados italianos que están agotando las entradas disponibles para verlo en acción este domingo en el derby de Emilia-Romagna frente a Forlí.

Será en un estadio Bruno Benelli, con capacidad para 7 mil aficionados, incrementada al haber sido montada una tribuna provisoria para 1,800 espectadores en función de la expectativa que provoca la presencia del campeón mundial con la "canarinha" en Corea-Japón 2002.

Quedan por venderse apenas 1,300 entradas para el partido que Ravenna, segundo con 29 puntos en el Grupo B de la Serie C que lidera Spezia con 35 al cabo de 13 fechas, jugará el domingo a las 17:30 locales frente a Forlí y para el cual los aficionados de Ravenna no podrán ingresar con el abono pagado para toda la temporada.

Las únicas localidades disponibles son en el sector R10 (sin contar algunas decenas reservadas para los fanáticos del equipo visitante) y se expenden a un valor que llegará a los 150 euros (valores que se manejan en primera división) para quienes quieran presenciar la vuelta a las canchas de Ronaldinho.

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A los 46 años, el delantero jugará su primer partido oficial a 11 años desde el último que disputó con Fluminense, y lo hará con la casaca de Ravenna, propiedad de Ignazio Cipriani, quien había prometido que el astro brasileño con pasado del gloria en Barcelona, Milan y París Saint-Germain no llegaría apenas como un golpe de efecto publicitario.

Su regreso al ruedo, además de Sky, será transmitido por canales y plataformas de streaming de China, Dubai, Emiratos Árabes y Estados Unidos que negocian los derechos para hacerlo con el club italiano, aunque no queda claro si jugará desde el inicio o con el partido en marcha en el plantel entrenado por Andrea Mandorlini.