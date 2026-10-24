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Rybakina evita una sorpresa en Ningbo

Por AP

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Rybakina evita una sorpresa en Ningbo
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      NINGBO.- La número uno mundial Elena Rybakina evitó una gran sorpresa al verse llevada a un set decisivo por Katarzyna Kawa, una jugadora procedente de la fase previa, en los cuartos de final del Abierto de Ningbo el viernes.

      Rybakina finalmente derrotó 6-1, 3-6, 6-1 a la polaca y enfrentará a Diana Shnaider en semifinales dentro de la defensa de su título en Ningbo.

      Kawa, número 128 del ranking, venía de una gran victoria sobre Belinda Bencic y amenazó con otra sorpres cuando le quebró el servicio a Rybakina tres veces en un segundo set muy disputado.

      Shnaider (6ta preclasificada) derrotó a la estadounidense Iva Jovic (4ta cuarta preclasificada) por 6-3, 4-6, 6-1 y ahora buscará volver a alcanzar la final de Ningbo después de haber sido subcampeona en 2023.

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      En la otra semifinal, la canadiense Leylah Fernández se enfrentará a Marie Bouzkova. Fernández doblegó 4-6, 6-2, 6-1 a la rusa Ekaterina Alexandrova para alcanzar su segunda semifinal del circuito en 2026. Ganó el título de Singapur la última vez que llegó a las semifinales. Bouzkova venció a su compatriota checa Sara Bejlek por 6-3, 6-4.

      Karolina Muchova aseguró a principios de esta semana el último boleto para las Finales de la WTA, que cierran la temporada, después de que Marta Kostyuk se retiró en Ningbo por dolor en la muñeca e Iga Swiatek se dio de baja por una lesión en el muslo.

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