Sabalenka vence a Jessica Pegula

Por AP

Septiembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Sabalenka vence a Jessica Pegula

NUEVA YORK.- La campeona defensora Aryna Sabalenka fue simplemente demasiado buena para Jessica Pegula una vez más.

Sabalenka ganó el jueves su semifinal del Abierto de Estados Unidos por 4-6, 6-3, 6-4 en una reedición de la final del año pasado.

La bielorrusa, primera cabeza de serie Sabalenka, está a una victoria de convertirse en la primera mujer en reclamar campeonatos consecutivos en Flushing Meadows desde que Serena Williams ganó tres seguidos de 2012 a 2014.

El sábado, Sabalenka se enfrentará a la octava Amanda Anisimova por el trofeo, que eliminó a la 23ra. Naomi Osaka por 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3 .

Este enfrentamiento fue bastante cerrado, mucho más que el triunfo en sets corridos de Sabalenka sobre Pegula hace 12 meses, que le dio a la bielorrusa de 27 años su tercer título de Grand Slam, todos en canchas duras.

