Sáinz renueva con Williams

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Carlos Sáinz continuará como piloto de Williams en la Fórmula 1 tras alcanzar un acuerdo para extender su contrato por varios años con la escudería de Grove. El anuncio llega apenas un día después de que el equipo confirmara también la continuidad de Alex Albon para 2027, consolidando una dupla que Williams considera clave para su objetivo de regresar progresivamente a la lucha por las posiciones delanteras de la parrilla.

El piloto español llegó a Williams en 2025 después de dejar Ferrari y, aunque el cambio significó alejarse de la pelea habitual por las victorias, su primera temporada con el equipo dejó resultados destacados. Sáinz consiguió dos podios y contribuyó a que Williams cerrara el campeonato de constructores en la quinta posición. Sin embargo, la campaña 2026 ha representado un desafío mayor: hasta ahora, el madrileño suma seis puntos y su mejor resultado ha sido el noveno puesto, conseguido en China, Miami y Canadá.

Pese a las dificultades, Sáinz mantiene su confianza en el proyecto encabezado por James Vowles y en el trabajo que se realiza tanto en la fábrica como en los circuitos. El español aseguró que está comprometido con la reconstrucción de Williams y destacó la inversión y el esfuerzo que se encuentran detrás del desarrollo del monoplaza. Su decisión de permanecer con el equipo también refuerza la apuesta que hizo en 2025, cuando rechazó otras alternativas de la parrilla convencido por la visión de largo plazo presentada por Vowles.

"Estoy encantado de anunciar mi trayectoria continua con la familia Atlassian Williams F1 Team", señaló Sáinz, quien considera que el equipo tiene los recursos humanos y técnicos necesarios para revertir su situación actual. Por su parte, Vowles calificó al español como una pieza fundamental del proyecto y destacó no solamente su velocidad, sino también su capacidad para trabajar con los ingenieros en la búsqueda de mejoras de rendimiento. El jefe de Williams también aseguró que la combinación de Sáinz y Albon representa una de las alineaciones más fuertes de la Fórmula 1.

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El siguiente desafío para Williams será convertir esa confianza en resultados sobre la pista. Sáinz espera que el próximo paquete de mejoras, previsto para el Gran Premio de Azerbaiyán, permita al equipo acercarse de manera más constante a la zona de puntos y recuperar competitividad durante la segunda mitad de 2026. Con su continuidad asegurada y Albon también confirmado, Williams apuesta por mantener estabilidad en su alineación mientras prepara una nueva etapa de crecimiento y busca acercarse nuevamente a la primera línea de la Fórmula 1.