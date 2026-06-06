San Luis femenil anuncia bajas

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El Club Atlético de San Luis dio a conocer una serie de movimientos en su plantel femenil, confirmando la salida de varias jugadoras que concluyen su ciclo con la institución de cara a la próxima temporada de la Liga MX Femenil.

A través de un comunicado oficial, el conjunto potosino informó que las futbolistas Judith Castillo, Mia Flores, Kimberlin Galicia, Alejandra Martínez, Anapaola González y Ghislane López causan baja del primer equipo, poniendo fin a su etapa con la escuadra rojiblanca.

De igual forma, el club anunció la salida de Amalia González, quien continuará con su desarrollo académico y deportivo en Estados Unidos tras obtener una beca universitaria. La jugadora logró esta oportunidad gracias a su destacado desempeño tanto en las aulas como en las canchas durante su formación dentro de la institución potosina.

Entre las bajas más significativas destaca la de la delantera colombiana Farlyn Caicedo, quien concluye su etapa con Atlético de San Luis después de haberse convertido en una de las piezas importantes del equipo desde su llegada para el torneo Clausura 2024. Durante su estancia con el conjunto potosino disputó un total de 78 encuentros, sobresaliendo por su liderazgo, entrega y compromiso dentro del terreno de juego.

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Asimismo, se confirmó la salida de Isabel Kasis, una de las futbolistas más representativas en la historia del club. Kasis formó parte del primer plantel de Atlético de San Luis Femenil en 2019 y, a lo largo de sus dos etapas con la institución, logró consolidarse como un referente del equipo.

Con 147 partidos disputados, la defensora se marcha como la segunda jugadora con más encuentros en la historia de la escuadra potosina, dejando una huella importante en el crecimiento y consolidación del proyecto femenil.