San Luis Sub-21 cae ante Toluca

En actividad de la séptima jornada del Torneo Apertura 2025, el Atlético de San Luis Sub-21 no logró aprovechar su condición de local y cayó por 0-2 frente al Toluca, en duelo disputado en la cancha 1 de la Ciudad Deportiva La Presa.

El encuentro comenzó con un dominio alterno, siendo el cuadro potosino el que generó la primera aproximación clara al minuto 5, cuando Jason Flores probó de media distancia, aunque su disparo se fue desviado.

La visita encontró el gol al minuto 24, cuando Kevin Martínez definió dentro del área para abrir el marcador (0-1). Antes del descanso, al 45’, Edher Segura amplió la ventaja para los escarlatas con el 0-2 definitivo.

En la segunda parte, los dirigidos por Jesús Marcos adelantaron líneas e intentaron recortar distancias con llegadas constantes. La ocasión más clara llegó al minuto 55, cuando Javier Guerrero disparó de zurda dentro del área, pero el balón se fue por encima del travesaño. Pese a la insistencia, los potosinos no lograron concretar y Toluca aseguró los tres puntos.

Con este resultado, Atlético de San Luis Sub-21 ya piensa en su próximo compromiso, programado para el sábado 14 de septiembre, cuando reciba a Xolos de Tijuana nuevamente en la Ciudad Deportiva La Presa.