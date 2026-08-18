Sánchez logra ganar su 16to. encuentro

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FILADELFIA.- El dominicano Cristopher Sánchez ponchó a seis en seis sólidas entradas y se convirtió en el primer ganador de 16 juegos del béisbol, mientras los Filis de Filadelfia superaron 6-5 a los Marlins de Miami la noche del lunes.

Sánchez (16-4) permitió una carrera con ocho hits para los Filis (68-58), que se colocaron en el segundo puesto de comodín de la Liga Nacional, un juego por delante de San Diego.

Los Marlins anotaron dos carreras en una jugada inusual en la séptima entrada que derivó en la expulsión del mánager Clayton McCullough. Con las bases llenas, el venezolano Javier Sanoja conectó una línea baja hacia el jardín contrario que cayó sobre la línea de foul en el césped del outfield, apenas pasando la primera base.

El batazo fue declarado foul inicialmente. El jardinero derecho de los Filis, Bryce Harper, no fildeó la pelota, y los tres corredores cruzaron el plato. Tras una revisión de repetición, los umpires lo decretaron bueno, pero determinaron que solo dos corredores anotaron, lo que acercó a Miami 4-3.

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McCullough reclamó que la decisión le costó una carrera a los Marlins y fue expulsado. Fue una de las cuatro ocasiones en que Miami se puso a una carrera, pero no pudo tomar la delantera. El boricua Brian Navarreto conectó su primer jonrón de la temporada, un cuadrangular solitario ante Brooks Raley en la octava entrada para acercar a los Marlins 5-4.

El cerrador de los Filis, Jhoan Duran, permitió un sencillo impulsor del dominicano Otto Lopez en la novena, pero retiró a los siguientes dos bateadores para lograr su 27mo salvamento.