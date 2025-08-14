Santos ante Soles en una serie clave

Santos del Potosí visitará a los líderes de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), los Soles de Mexicali, en una serie de dos partidos programados para el jueves 14 y viernes 15 de agosto a las 21:00 horas. Ambos encuentros se disputarán en el Auditorio PSF de Mexicali, donde los potosinos buscarán sorprender al equipo local y mejorar su posición en la tabla durante las jornadas 15 y 16.

El equipo potosino ha tenido una temporada complicada, con un récord de una victoria y doce derrotas al cierre de la primera mitad de la temporada. Su única victoria hasta el momento fue contra Abejas de León, con un marcador de 90-75. Sin embargo, en su último enfrentamiento contra el mismo equipo, los Santos cayeron por 87-91. Este desempeño los coloca en la última posición de la tabla general,

Previamente, el asistente técnico Amsy Maytorena había señalado que “los muchachos cometen errores de niños teniendo el juego para ganarlo”, destacando la necesidad de mejorar en aspectos fundamentales del juego.

Por otro lado, los Soles de Mexicali llegan a esta serie como líderes de la temporada, con un récord de 12 victorias y 2 derrotas. En su más reciente encuentro, vencieron a Astros de Jalisco por 81-78, cortando una racha de 10 victorias consecutivas de los tapatíos y consolidando su posición de liderazgo. Los Soles buscarán mantener su dominio en casa y continuar su camino hacia la cima de la clasificación.

En los últimos cinco enfrentamientos entre Santos del Potosí y Soles de Mexicali, los potosinos han logrado una victoria, mientras que los Soles han ganado cuatro veces. El partido más reciente, jugado el 31 de julio de 2024, terminó con una victoria para los Soles por 93-90. Este historial refleja la superioridad de los Soles en los enfrentamientos directos, aunque los Santos han mostrado competitividad en sus encuentros.