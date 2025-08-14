logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SU CORAZÓN

Fotogalería

CRISTO EN SU CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Santos ante Soles en una serie clave

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 14, 2025 03:00 a.m.
A
Santos ante Soles en una serie clave

Santos del Potosí visitará a los líderes de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), los Soles de Mexicali, en una serie de dos partidos programados para el jueves 14 y viernes 15 de agosto a las 21:00 horas. Ambos encuentros se disputarán en el Auditorio PSF de Mexicali, donde los potosinos buscarán sorprender al equipo local y mejorar su posición en la tabla durante las jornadas 15 y 16.

El equipo potosino ha tenido una temporada complicada, con un récord de una victoria y doce derrotas al cierre de la primera mitad de la temporada. Su única victoria hasta el momento fue contra Abejas de León, con un marcador de 90-75. Sin embargo, en su último enfrentamiento contra el mismo equipo, los Santos cayeron por 87-91. Este desempeño los coloca en la última posición de la tabla general,

Previamente, el asistente técnico Amsy Maytorena había señalado que “los muchachos cometen errores de niños teniendo el juego para ganarlo”, destacando la necesidad de mejorar en aspectos fundamentales del juego.

Por otro lado, los Soles de Mexicali llegan a esta serie como líderes de la temporada, con un récord de 12 victorias y 2 derrotas. En su más reciente encuentro, vencieron a Astros de Jalisco por 81-78, cortando una racha de 10 victorias consecutivas de los tapatíos y consolidando su posición de liderazgo. Los Soles buscarán mantener su dominio en casa y continuar su camino hacia la cima de la clasificación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En los últimos cinco enfrentamientos entre Santos del Potosí y Soles de Mexicali, los potosinos han logrado una victoria, mientras que los Soles han ganado cuatro veces. El partido más reciente, jugado el 31 de julio de 2024, terminó con una victoria para los Soles por 93-90. Este historial refleja la superioridad de los Soles en los enfrentamientos directos, aunque los Santos han mostrado competitividad en sus encuentros.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Joao Pedro podrá jugar ante Puebla
Joao Pedro podrá jugar ante Puebla

Joao Pedro podrá jugar ante Puebla

SLP

Ana Paula Vázquez

Sobresale SLP en el Nacional Charro Infantil
Sobresale SLP en el Nacional Charro Infantil

Sobresale SLP en el Nacional Charro Infantil

SLP

Ana Paula Vázquez

Subieron al podio Nobleza Charra “Plata” y Nobleza Charra “Oro”

Cachorros ganan ante los Azulejos
Cachorros ganan ante los Azulejos

Cachorros ganan ante los Azulejos

SLP

AP

Camberos renovará con el Guadalajara
Camberos renovará con el Guadalajara

Camberos renovará con el Guadalajara

SLP

Agencias

El destacado juvenil Rojiblanco llegó a un acuerdo con el Rebaño Sagrado