Santos del Potosí cayó ante Abejas

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Los Santos del Potosí tendrán una nueva oportunidad de asegurar su clasificación a los playoffs de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), cuando reciban a las Abejas de León en el tercer encuentro de la serie. El conjunto potosino cayó este lunes por marcador de 84-74 en el segundo partido, disputado en el Domo de la Feria, por lo que buscará responder ante su afición el próximo jueves 15 de octubre, a las 20:00 horas, en el Auditorio Miguel Barragán.

Las Abejas aprovecharon su condición de local desde el primer cuarto, en el que impusieron condiciones y tomaron una ventaja de 25-13. Para el segundo periodo, el equipo leonés mantuvo una diferencia de dos dígitos, pero Santos del Potosí reaccionó, mejoró su efectividad ofensiva y logró reducir la distancia para irse al descanso con el marcador 44-38.

La reacción potosina alcanzó su mejor momento durante el tercer cuarto, cuando los Celestiales ajustaron su defensa y encontraron mayor precisión en sus lanzamientos para darle la vuelta al encuentro. Con un parcial que dejó el marcador 61-57 a favor de Santos, el equipo visitante llegó al último periodo con la posibilidad de encaminarse hacia una victoria que le permitiera avanzar en la serie.

Sin embargo, en el último cuarto las Abejas recuperaron terreno y aprovecharon circunstancias que terminaron por afectar a los potosinos. La expulsión de Nicholas Ward, quien había sido una pieza importante para Santos durante el encuentro, representó una baja sensible en un momento determinante. León capitalizó la situación y terminó por asegurar el triunfo con una diferencia de diez puntos. Alanjan Banks fue el jugador más destacado del partido, con 19 puntos, seis asistencias y dos rebotes, mientras que Blake Javion volvió a sobresalir por los Celestiales con 20 unidades, cinco asistencias y dos rebotes.

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Con la serie en marcha, Santos del Potosí buscará hacer valer la localía y corregir los errores que le costaron la derrota para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la postemporada. El tercer compromiso ante Abejas de León será determinante para las aspiraciones del conjunto potosino, que necesitará recuperar el control del juego y sostener su rendimiento durante los cuatro periodos si quiere continuar en la pelea por los playoffs de la LNBP.