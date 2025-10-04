Santos del Potosí son eliminados

La temporada 2025 llegó a su fin para los Santos del Potosí, luego de caer de manera contundente por marcador de 109-86 en el segundo juego de la serie, disputado en el Gimnasio Marcelino González ante los Mineros de Zacatecas, quienes aseguraron su pase a la fase de play-off.

Desde el inicio del encuentro, la quinteta local mostró su fortaleza ofensiva y marcó el rumbo del partido, llevándose el primer parcial con ventaja de 28-20. La presión de los zacatecanos y su efectividad en la pintura comenzaron a inclinar la balanza desde los primeros minutos.

El segundo cuarto resultó decisivo y uno de los episodios más complicados para el equipo potosino, luego de que el coach Doug Plumb fuera expulsado tras recibir su segunda falta técnica por reclamos e insultos hacia los árbitros. La ausencia del estratega canadiense fue determinante para que los Santos perdieran el orden en la duela, lo que permitió a Mineros ampliar su ventaja e irse al descanso con un marcador de 64-41.

En la segunda mitad, los errores defensivos y la falta de contundencia en ofensiva terminaron por condenar al conjunto visitante, que al cierre del tercer periodo ya se encontraba abajo 86-62, reflejo de la superioridad zacatecana.

El último cuarto fue prácticamente un trámite para Mineros, que administró la ventaja y cerró con autoridad el encuentro, dejando el marcador final en 109-86, sellando así la serie y avanzando a la siguiente ronda de los play-offs de la temporada 2025.

Para los Santos del Potosí, la eliminación marca el cierre de una campaña irregular, en la que no pudieron encontrar estabilidad ni consistencia en los momentos clave. Por su parte, los Mineros de Zacatecas reafirmaron su condición de caballo negro y continúan en la pelea por el campeonato de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.