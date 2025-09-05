Santos pierde ante Panteras

Los Santos del Potosí sufrieron otra dura derrota en la temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) al caer por marcador de 96-65 frente a las Panteras de Aguascalientes, en el Auditorio Hermanos Carreón, con un resultado que significó ser barridos en la serie de visita.

Desde el inicio del encuentro, la quinteta local impuso condiciones, llevándose el primer cuarto con un claro 29-15. En el segundo parcial, aunque los potosinos intentaron equilibrar la ofensiva, las Panteras mantuvieron el control y se fueron al descanso con ventaja de 45-28.

Tras la pausa, Santos mostró poca reacción y una baja efectividad en sus intentos de larga distancia, registrando apenas un 23.08% en triples, mientras que los hidrocálidos continuaron con gran ritmo ofensivo y solidez defensiva, ampliando la diferencia a 71-44 al cierre del tercer cuarto.

El último periodo fue mero trámite. Ambos equipos rotaron a sus jugadores, pero Panteras cerró con autoridad y sentenció el encuentro con un marcador final de 96-65, dejando a Santos sin posibilidades de rescatar

la serie.

Los jugadores más destacados del partido fueron Jaron Martin, elegido MVP con 17 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes, y Stedmon Lemon, quien aportó 14 unidades, 6 rebotes y 1 asistencia para los locales.

La próxima serie de los Santos del Potosí será en casa, cuando reciban a los Correcaminos de la UAT el lunes 8 y martes 9 de septiembre en el Auditorio Miguel Barragán, donde buscarán recuperarse tras esta dolorosa gira.