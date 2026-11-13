Scaloni seguirá con Argentina

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BUENOS AIRES.- Lionel Scaloni continuará al frente de Argentina hasta 2030, lo cual le abre la puerta para convertirse en el primer entrenador en la historia de la Albiceleste en dirigir tres mundiales.

"Después de pensarlo bien, de charlarlo con el cuerpo técnico y mi gente decidimos que lo mejor es continuar", dijo el estratega el jueves en conferencia de prensa en el predio de selecciones nacionales. "Hemos llegado a un acuerdo rápidamente".

El contrato de Scaloni, de 48 años, vencía en diciembre. El técnico más ganador en la historia de Argentina a nivel selecciones —fue campeón del mundo en 2022 y de la Copa América en 2021 y 2024, más una Finalissima— había puesto en duda su continuidad tras la derrota ante España en la final del Mundial que se disputó en Norteamérica a mediados de año.

Pero tras las demostraciones de afecto de los hinchas y el respaldo público de sus futbolistas, Scaloni finalmente acordó con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) extender el vínculo por otros cuatro años. "Agradezco las muestras de cariño", expresó Scaloni visiblemente emocionado. "Gran parte de la elección de seguir fue por la gente, sin dudas. Darle esta felicidad que tienen con la selección y ojalá la sigan teniendo".

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Respecto a los jugadores, valoró que "hay material y se puede seguir compitiendo".

Si cumple con lo pactado, se convertirá en el primer técnico de Argentina en dirigir tres Copa del Mundo consecutivas, superando la marca de los también campeones mundiales César Luis Menotti (1978 y 1982) y Carlos Bilardo (1986 y 1990).

"Estoy con las mismas ganas del primer día, con la mismo ilusión y feliz de poder continuar", afirmó Scaloni, quien había asumido el cargo como interino en 2018.

Al hacer el anuncio oficial, el presidente de AFA, Claudio Tapia, comentó que "es lo mejor para el fútbol argentino, es algo que todos querían y queríamos".