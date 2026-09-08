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"La Hormiga" agarra vuelo tras lesión de Ayoub El Kaabi

González destacó con gol y asistencia en su reciente titularidad frente al AE Larissa.

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 04:40 p.m.
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La Hormiga agarra vuelo tras lesión de Ayoub El Kaabi
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      "La Hormiga" agarra vuelo tras lesión de Ayoub El Kaabi

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Armando González tiene frente a sí una oportunidad para convertirse en una pieza habitual del Olympiacos. "La Hormiga" podría tomar el puesto de centro delantero tras la lesión de Ayoub El Kaabi, quien sufrió una fractura de tibia y peroné en el empate ante Volos New Football Club y fue reemplazado por el mexicano para el segundo tiempo.

      Lesión de Ayoub El Kaabi y consecuencias para Olympiacos

      El atacante marroquí ya fue operado y se espera que permanezca fuera de actividad entre seis y siete meses. Con su principal "9" fuera, José Luis Mendilibar contemplaría a González para ocupar la posición, justo cuando el Olympiacos tendrá actividad en la Superliga, la Copa de Grecia y la UEFA Europa League.

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      Rendimiento y competencia de Armando González en el equipo

      El mexicano, de 23 años, llega con confianza para asumir el reto. A media semana, arrancó como titular frente al AE Larissa y respondió con un gol y una asistencia. Sin embargo, deberá competir por el puesto con Clayton, brasileño de 27 años, y Roman Yaremchuk, ucraniano de 30 años que volvió al club tras su préstamo con el Olympique de Lyon.

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