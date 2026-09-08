¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

"Santi" Giménez y Fidalgo debutan en la Champions

Martes, 8 de septiembre de 2026 06:00 | Deportes | FUTBOL-CHAMPIONS

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Arranca el camino de los mexicanos en el torneo más prestigioso del mundo a nivel de clubes, la UEFA Champions League. Santiago Giménez, con el Porto, y Álvaro Fidalgo, con el Betis, harán su aparición este martes, en dos enfrentamientos que desde la primera jornada de la fase de Liga los exigirán al máximo.

Desafíos para Santiago Giménez en su debut

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para "Santi" Giménez la tarea luce más que complicada, aun cuando su equipo sea local, y es que, pese a que el Manchester City se encuentran en un periodo de reestructuración tras la salida de su exdirector técnico, Pep Guardiola, el italiano Enzo Maresca poco a poco va imprimiendo su sello.

Sin embargo, "El Bebote" cuenta con una carta de presentación nada despreciable: ocho anotaciones, siete con el Feyenoord de Países Bajos y una con el Milan de Italia, en los 11 compromisos que ha disputado.

Estos números han hecho que tanto el equipo como la afición de los Dragones vean a Giménez como una de las piezas clave en la búsqueda de una actuación histórica en el torneo.

Regreso de Álvaro Fidalgo y retos para el Betis

Del otro lado, estará el exjugador del América, Álvaro Fidalgo, quien recién se recuperó de una lesión, pero que desde el día uno tiene la obligación de aportar su "granito de arena" para dejar en el alto el regreso del Betis a la Champions League después de 21 años.

El conjunto español enfrentará al Lille francés como visitante, un equipo de los más regulares en los últimos años. Sin duda serán grandes pruebas para los mexicanos al inaugurarse el torneo.