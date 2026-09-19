Se juega última ronda de la Copa Davis

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Ben Shelton, flamante subcampeón del US Open, sufrió con su saque y sucumbió el viernes 6-4, 6-4 ante el checo Jiri Lehecka, el número 24 del ranking, con lo que la República Checa igualó 1-1 con Estados Unidos en la última ronda de clasificación para el Final 8 de la Copa Davis.

Lehecka le quebró el servicio a Shelton temprano en cada set en la cancha dura bajo techo del O2 Arena de Praga.

A primera hora, Learner Tien venció 6-2, 6-4 a Jakub Mensik en su debut en la Copa Davis para darle a los estadounidenses, dueños de 32 títulos de la Davis, una ventaja inicial. Tien cometió solo 15 errores no forzados, frente a los 34 de Mensik.

Shelton, cuya campaña en el US Open le permitió alcanzar el ranking más alto de su carrera como número 4, quedó 0-3 de por vida en la Davis.

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En su única participación previa en la competencia, perdió tanto el partido de individuales como el de dobles (con Tommy Paul como compañero) cuando Estados Unidos fue derrotado por Australia en los cuartos de final de 2024.

Los dobles y los individuales en orden inverso están programados para el sábado en la serie al mejor de cinco partidos. El equipo ganador avanza al Final 8 en Bolonia, Italia, en noviembre.

Fue el primer partido de Shelton desde que perdió ante Alexander Zverev en Nueva York el domingo, en su primera final de Grand Slam.

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