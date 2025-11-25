Se jugará quinta ronda de la UCL

MADRID.- Será una batalla entre los dos mejores equipos de la Liga de Campeones cuando el Bayern Múnich visite el miércoles al Arsenal.

La defensa líder de la liga del Arsenal se enfrentará a Harry Kane y al altamente valorado ataque del Bayern en la quinta ronda de la fase de liga.

Bayern y Arsenal tienen registros similares en la cima de la clasificación, cada uno con cuatro victorias consecutivas y una diferencia de goles de 11. Bayern está por delante porque ha anotado 14 goles, tres más que el Arsenal. Solo el Paris Saint-Germain también ha anotado 14 veces hasta ahora.

El ataque del Bayern está liderado por un Kane en plena forma, quien tiene 26 goles para su club y país en 19 partidos. Kane tiene cinco goles en la Liga de Campeones, empatado con Erling Haaland y Kylian Mbappé. Victor Osimhen del Galatasaray es el máximo goleador con seis goles.

El líder de la Liga Premier, Arsenal, es el único equipo que aún no ha concedido goles en la fase de liga, mientras que el Bayern, líder de la Bundesliga, ha recibido tres goles. El Bayern ha ganado 16 de sus 17 partidos esta temporada, con el único revés siendo un empate 2-2 en Union Berlin en la Bundesliga a principios de este mes. El Arsenal está invicto en 15 partidos consecutivos. Tiene 15 victorias en 18 partidos en todas las competiciones.

Inter Perfecto

El Inter de Milán, el único otro equipo con un récord perfecto después de cuatro rondas, visita el miércoles a un Atlético de Madrid que ha ganado cinco seguidos en todas las competiciones desde una derrota 4-0 en el Arsenal en la Liga de Campeones.

El Inter viene de una derrota 1-0 ante su rival AC Milan en la liga italiana, un resultado que le impidió subir a la cima de la tabla.

Subcampeón del PSG la tem

porada pasada, el Inter ha perdido solo uno de sus últimos 18 partidos de fase de liga o fase de grupos en la Liga de Campeones, con 13 victorias y cuatro empates.

El delantero argentino Lautaro Martínez tiene 12 goles en sus últimos 11 partidos de la Liga de Campeones y ha anotado en cinco partidos consecutivos de la fase de liga.

El delantero argentino del Atlético, Julián Álvarez, tiene nueve goles en 13 apariciones en la Liga de Campeones para el club de Diego Simeone. Anotó ocho veces en 17 partidos mientras estaba con el Manchester City.

El Atlético avanzó más allá del Inter en penales en los octavos de final en 2023-24.

Los 300 del Man City

El cuarto lugar, el Man City, recibe al Bayer Leverkusen el martes buscando su gol número 300 en la Liga de Campeones propiamente dicha. Está a tres goles de la marca.

Haaland ha anotado en cinco apariciones consecutivas en la Liga de Campeones por tercera vez en su carrera. Aspira a lograr seis seguidos por segunda vez.

El City está invicto en sus últimos 23 partidos de fase de liga o fase de grupos en casa, con 20 victorias y tres empates.

El Leverkusen busca su victoria número 50 en la Copa de Europa-Liga de Campeones.

Real Madrid en apuros

El Real Madrid visita al Olympiakos el miércoles con la esperanza de poner fin a una racha de tres partidos sin ganar en todas las competiciones.

El Madrid empató 2-2 en Elche en la liga española el domingo. Venía de un empate 0-0 en Rayo Vallecano y una derrota 1-0 en Liverpool en la Liga de Campeones. El equipo de Xabi Alonso había ganado 13 de sus 14 partidos anteriores para comenzar la temporada.

El Madrid se encuentra en el séptimo lugar después de tres victorias y una derrota en la fase de liga, mientras que el Olympiakos está cerca del fondo de la tabla con dos empates y dos derrotas.

Enfrentamiento

sin puntos

El Ajax recibe al Benfica de José Mourinho el martes en un partido entre los únicos equipos que aún no han ganado un punto en la fase de liga. Ambos clubes están en el fondo de la tabla después de perder cuatro seguidos. El Ajax es último tras ser superado 14-1. El Benfica fue superado 8-2.

Otros partidos

El Barcelona, en el undécimo lugar, y el Chelsea, en el duodécimo, se enfrentarán el martes por primera vez desde que el Barcelona avanzó 4-1 en el global en los octavos de final de la temporada 2017-18.