Se mantiene la confianza en el proyecto de Mejía

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La derrota por remontada ante Santos Laguna en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez dejó reflexiones importantes en el Atlético de San Luis. Tras el encuentro correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, el estratega potosino, Diego Mejía, reconoció que su equipo perdió el control del partido y cometió errores que terminaron por costarle el resultado, en un momento clave de la temporada, cuando restan seis fechas para concluir la fase regular.

Mejía señaló que el conjunto rojiblanco permitió que el encuentro se convirtiera demasiado pronto en un duelo de ida y vuelta, escenario que favoreció las características físicas de Santos Laguna. Aunque el Atlético consiguió adelantarse en el marcador, el técnico consideró que faltó mayor posesión y control del balón en campo rival para administrar la ventaja. También admitió que el equipo tuvo oportunidades para ampliar el marcador durante el segundo tiempo, pero no tomó las mejores decisiones en el último tercio de la cancha.

Sobre las anotaciones del conjunto lagunero, hizo énfasis en la pérdida de duelos individuales, los saltos defensivos a destiempo y la falta de seguimiento de algunas marcas. Explicó que el segundo gol de Santos llegó después de una secuencia de apenas cuatro pases.