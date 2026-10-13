logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Se mantiene la confianza en el proyecto de Mejía

Por Romario Ventura

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
A
Se mantiene la confianza en el proyecto de Mejía
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La derrota por remontada ante Santos Laguna en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez dejó reflexiones importantes en el Atlético de San Luis. Tras el encuentro correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, el estratega potosino, Diego Mejía, reconoció que su equipo perdió el control del partido y cometió errores que terminaron por costarle el resultado, en un momento clave de la temporada, cuando restan seis fechas para concluir la fase regular.

      Mejía señaló que el conjunto rojiblanco permitió que el encuentro se convirtiera demasiado pronto en un duelo de ida y vuelta, escenario que favoreció las características físicas de Santos Laguna. Aunque el Atlético consiguió adelantarse en el marcador, el técnico consideró que faltó mayor posesión y control del balón en campo rival para administrar la ventaja. También admitió que el equipo tuvo oportunidades para ampliar el marcador durante el segundo tiempo, pero no tomó las mejores decisiones en el último tercio de la cancha.

      Sobre las anotaciones del conjunto lagunero, hizo énfasis en la pérdida de duelos individuales, los saltos defensivos a destiempo y la falta de seguimiento de algunas marcas. Explicó que el segundo gol de Santos llegó después de una secuencia de apenas cuatro pases.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      William Contreras impulsa victoria de Cerveceros sobre Dodgers en Milwaukee
      William Contreras impulsa victoria de Cerveceros sobre Dodgers en Milwaukee

      William Contreras impulsa victoria de Cerveceros sobre Dodgers en Milwaukee

      SLP

      AP

      Los Cerveceros buscan su primer banderín de la Liga Nacional tras vencer a los Dodgers en Juego 2.

      Knicks detienen negociaciones contractuales para enfocarse en el baloncesto
      Knicks detienen negociaciones contractuales para enfocarse en el baloncesto

      Knicks detienen negociaciones contractuales para enfocarse en el baloncesto

      SLP

      AP

      Carmelo Anthony considera acertada la pausa en las negociaciones para que el equipo se concentre en el baloncesto.

      Dallas Cowboys incorporan a Mike Pettine como asistente defensivo
      Dallas Cowboys incorporan a Mike Pettine como asistente defensivo

      Dallas Cowboys incorporan a Mike Pettine como asistente defensivo

      SLP

      AP

      Mike Pettine, exentrenador de la NFL, se une a Dallas para reforzar la defensa tras resultados adversos.

      Drake Maye guía victoria contundente de Patriots en Foxborough
      Drake Maye guía victoria contundente de Patriots en Foxborough

      Drake Maye guía victoria contundente de Patriots en Foxborough

      SLP

      AP

      Lesiones de Henderson y Campbell preocupan a Patriots tras el partido.