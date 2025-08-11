logo pulso
Se realizó con éxito la jornada ciclistas en SLP

Por Romario Ventura

Agosto 11, 2025 03:00 a.m.
A
Se realizó con éxito la jornada ciclistas en SLP

El ciclismo potosino continúa en ascenso gracias a la organización de las tradicionales “Jueveras”, impulsadas por Fomento Poto-sino al Ciclismo, que semana a semana brindan apoyo y espacio competitivo para ciclistas locales con el objetivo de elevar el nivel y el ritmo de carrera.

En la más reciente edición, celebrada en los Parques Tangamanga I y II, el grupo puntero alcanzó un promedio impresionante de 46 km/h, demostrando la intensidad y calidad de la competencia.

Resultados: Categoría Libre.- 1. Gerardo Prado de Tenis Star; 2. Jonathan Hernández de Impresiones Posadas; 3. Fabián Cuadros de Matamoros Team.

Master 40: 1. Ramsés Mendoza de Checos; 2. Guillermo Vidriales de Matamoros Team; 3. Manuel Zapata de La Pila. Master 50: 1. Humberto Gómez de Villanos; 2. José Luis Cruz de Junior Bike; 3. Alberto Lomelí de Checos; 4. Humberto Díaz de Crisa.

Novatos: 1. Diego Zapata de La Pila; 2. Rodrigo Muñoz de Impresiones Posadas. Y en la categoría Femenil: 1. Rosario González de Matamoros Team.

