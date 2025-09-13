logo pulso
Se reunió Club 49ers de San Luis Potosí

Por Romario Ventura

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Se reunió Club 49ers de San Luis Potosí

El pasado domingo 7 de septiembre, en punto de las 11:00 horas, el Parque Tangamanga I fue el escenario de un evento especial para el Club 49ers de San Luis Potosí, que reunió a sus integrantes en la Unidad Deportiva Infantil para la toma de la foto oficial.

La actividad se convirtió en una auténtica fiesta familiar, donde padres, hijos y abuelos compartieron un ambiente de unidad y entusiasmo. Más allá de la imagen capturada, el encuentro reflejó el compromiso y el orgullo de pertenecer a una comunidad deportiva que continúa creciendo en la capital potosina.

El presidente del Club 49ers San Luis Potosí, José Arlindo Robledo Govea, agradeció a todos los asistentes y reafirmó la visión del club de fortalecer los lazos entre sus integrantes, así como de seguir construyendo un proyecto deportivo sólido.

Con un ambiente festivo y de identidad, la foto oficial no solo simbolizó a un equipo, sino a toda una comunidad que acompaña y celebra cada logro. Sin duda, un momento que quedará grabado en la historia del club.

