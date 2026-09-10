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Seahawks le dan brillo a su corona

Interceptan 3 veces a Drake Maye y vencen a Patriots en revancha del Super Bowl

Por AP

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Seahawks le dan brillo a su corona
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      SEATTLE.- El quarterback suplente Drew Lock lideró dos series ofensivas con anotación en los minutos finales y los Seahawks de Seattle interceptaron a Drake Maye tres veces en el cuarto periodo para sobreponerse a una lesión temprana del titular Sam Darnold y vencer 13-10 a los Patriots de Nueva Inglaterra la noche del miércoles en una revancha del Super Bowl.

      Los Seahawks fueron limitados a un gol de campo durante tres cuartos, mientras Lock y la ofensiva tuvieron problemas para mover el balón después de que Darnold se lesionara la cadera en la serie inicial.

      Pero las costosas intercepciones del segundo lugar en la votación al MVP de la temporada pasada cambiaron el rumbo y se aseguraron de que la noche de izar el estandarte terminara de manera feliz para la ruidosa afición local.

      Maye se sobrepuso a las dos primeras intercepciones para llevar a los Patriots a posición de empatar o tomar la ventaja en el último minuto. Pero Josh Jobe le robó un pase en la zona de anotación, asegurando el balón con la punta de los pies dentro del campo, para sellar el triunfo.

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      Seattle perdía 10-0, pero consiguió un gol de campo en el tercer cuarto e igualó el partido cuando Lock conectó con Jaxon Smith-Njigba en un pase de 45 yardas en cuarta y 1, tras una intercepción de Nehemiah Pritchett.

      Julian Love interceptó a Maye en la siguiente serie y los Seahawks tomaron ventaja de 13-10 con un gol de campo de 26 yardas de Jason Myers. Eso preparó el escenario para la resistencia defensiva en la última posesión.

      El partido comenzó después de una ceremonia en la que se izó el estandarte del Super Bowl y se proyectaron momentos destacados en la pantalla gigante. Fue la tercera revancha de Super Bowl en la Semana 1; la última vez había ocurrido en 2016, cuando Denver celebró su título con una victoria sobre Carolina. 

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