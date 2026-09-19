Sebastián Brenes finaliza segundo

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En el marco de las Fiestas Patrias se llevó a cabo en Zacapu, Michoacán, la 56ª edición de la Clásica Amando "Zacapu" Martínez, tradicional competencia que reunió a equipos de diferentes regiones del país y algunos representantes extranjeros, con actividad en las ramas femenil y varonil.

El equipo continental Canel´s-Java volvió a ser protagonista de la justa, destacando con el segundo lugar conseguido por Sebastián Brenes en la categoría varonil. El ciclista logró mantenerse entre los punteros gracias al trabajo colectivo de sus compañeros y a una estrategia que le permitió llegar con opciones de disputar las primeras posiciones.

"Fue una carrera muy diferente a todas las demás. Al principio el grupo estaba muy controlado y todos se mantenían nerviosos sin mostrar sus cartas", explicó Brenes, quien señaló que decidió tomar la iniciativa conforme avanzó la prueba y buscar una fuga que le permitiera colocarse en la lucha por el podio.

El integrante de Canel´s-Java agregó que esperó hasta el momento indicado para aprovechar una de sus principales fortalezas. "Traté de esperar el sprint, que se me facilita más, y con eso pude concretar el segundo lugar", comentó después de completar una destacada actuación en el circuito michoacano.

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Además del segundo puesto de Brenes, Ignacio Prado fue el siguiente mejor ubicado de Canel´s-Java al finalizar en la sexta posición de la categoría Elite. La organización dio a conocer únicamente los primeros 20 lugares, correspondientes a los corredores que recibieron premiación.

La competencia varonil se disputó sobre un circuito de 4.2 kilómetros, al que los participantes dieron 40 vueltas. La bolsa total superó los 300 mil pesos, incluyendo premios especiales por combatividad, mejor equipo y metas volantes; el ganador absoluto recibió 70 mil pesos y se entregaron estímulos hasta el lugar 20. Con ello, Zacapu mantuvo viva una de sus principales tradiciones ciclistas y el legado de Amando Martínez.