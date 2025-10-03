Segunda jornada de Liga Europa

La Roma falló tres intentos consecutivos por convertir un penal, Celtic vio anulado el gol potencial del empate tras una decisión “desconcertante” del VAR y Nottingham Forest permaneció sin ganar bajo el mando de Ange Postecoglou después de una desalentadora derrota sufrida el jueves en la Liga Europa.

Aston Villa parece haber dejado atrás sus problemas de inicio de temporada. El capitán John McGinn anotó nuevamente en una victoria de por 2 0 sobre el Feyenoord.

Fue el tercer triunfo consecutivo del equipo inglés en todas las competiciones.

El Celtic lamentó una extraña decisión del VAR al perder 2-0 ante el Braga después de que el tanto que significaba la igualdad fue anulado por mano, aunque las repeticiones parecieron mostrar claramente que Kelechi Iheanacho había anotado sin valerse del brazo.

El VAR tardó varios minutos en revisar el incidente antes de confirmar la decisión inicial del árbitro, de anular el gol, lo que el entrenador del Celtic, Brendan Rodgers, calificó de “desconcertante” .

En Roma tuvo lugar una escena aún más extraña, durante la derrota de los locales por 1-0 ante Lille pesar de que se les concedieron tres intentos para igualar desde el punto de penal al final del compromiso. Los dos primeros intentos de Artem Dovbyk fueron detenidos por el portero Berke Özer, sólo para que el árbitro ordenara repetir el penal cada vez debido a infracciones del equipo francés.

La Roma entonces decidió cambiar de tirador a Matías Soulé, pero Özer también detuvo su disparo lanzándose a su derecha para desviar el balón a los 85.

Hákon Arnar Haraldsson había adelantado a Lille con un disparo al ángulo a los seis minutos en Stadio Olimpico, lo que fue suficiente para que el club francés lograra su segunda victoria en dos partidos.

Nottingham Forest perdió 3-2 ante el club danés Midtjylland en su primer partido como local.