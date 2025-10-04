Segunda victoria seguida de Tuzos

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de la tempestad, llegó la calma para los Tuzos de Pachuca. Mientras la noche caía, hilaron una segunda victoria (0-1) y le arrebataron la esperanza a los Rayos de Necaxa, quienes prácticamente se están despidiendo del torneo Apertura 2025.

El rayo se apagó en el Estadio Victoria cuando, durante el minuto 33 del partido, Luis Quiñones remató dentro del área. Los Tuzos estallaron en un festejo que le permitió un respiro al estratega mexicano, Jaime Lozano. Más aún porque, desde la semana pasada, se reencontraron con el sendero del triunfo.

Situación totalmente contraria a la del técnico argentino Fernando Gago. La ausencia de resultados provocó que la directiva de Necaxa le perdiera la paciencia, por lo que su futuro pende de un hilo. Y es que, durante el encuentro, la molestia de la afición se hizo presente exigiendo a gritos la salida de Gago.

Aunque Díber Cambindo intentó rescatar el empate en los últimos momentos del primer tiempo, cometió un fallo que voló el balón. Sin mayores esperanzas, a los Rayos no les quedó nada más que sobrevivir el resto del partido, correspondiente a la doceava fecha del Apertura 2025.

En la búsqueda de hilar una tercera victoria consecutiva, los Tuzos de Pachuca visitarán a los Bravos de Juárez en la jornada 13. Mientras que, por su parte, los Rayos de Necaxa cumplirán el compromiso en “El Volcán”, donde Tigres los esperará para hundirlos aún más en la tabla.