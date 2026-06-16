Selección Mexicana entrena bajo la lluvia

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de ladel Mundial 2026 frente a Corea del Sur en el estadio Guadalajara, en Jalisco, y antes de partir a tierras tapatías, el Tri entrenó bajo la lluvia entre risas, bromas y buen ambiente.En su penúltimo entrenamiento antes del partido, lautilizó una cancha especial en el) que tiene el mismo tipo deque el estadio de las Chivas -renombrado estadio Guadalajara durante la Copa del Mundo por motivos comerciales-, gracias a que el cuerpo técnico comandado pormandó a instalar este tipo de pasto para que sus jugadores estén adaptados a lasque enfrentarán este jueves.Ya que en Guadalajara lano será un factor determinante a favor como sucede en la Ciudad de México, para el "" era de vital importancia entrenar en una cancha que tenga las mismas características a las que se enfrentarán sus jugadores durante el partido. Además, los futbolistas de Corea del Sur ya están acostumbrados al clima yde la Perla Tapatía al tener su campamento base allí.Durante los primeros 15 minutos de entrenamiento, Aguirre prestó particular atención al trabajo de sus porteros, que anunció que después de la Copa del Mundo se retirará del futbol profesional.El resto de los futbolistas realizaron ejercicios dey calentamiento antes de dividirse en tres equipos para jugar. A la mirada del "" se unieron las de, director de Selecciones Nacionales Varoniles, e Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.Sobre el final del entrenamiento, cuando los 26 jugadores practicaban un '', una fuertese hizo presente en el