Siguen en racha Tigres de Detroit
James Outman impulsó 5 carreras en la victoria sobre los Filis de Filadelfia
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DETROIT.- James Outman conectó un triple de dos carreras durante una sexta entrada de cinco anotaciones y los Tigres de Detroit ganaron su sexto juego consecutivo la noche del viernes por 10-2 sobre los Filis de Filadelfia.
El All-Star Kevin McGonigle conectó un jonrón por los Tigres, que tienen marca de 22-12 desde el 1 de junio, pero aun así están seis juegos por debajo de .500 con 44-50.
Jack Flaherty (3-8) mejoró a 3-1 en sus últimas seis aperturas, al permitir dos carreras con dos hits y tres bases por bolas en seis entradas, y ponchar a seis.
Derek Hill, de los Filis, pegó un jonrón solitario en la parte alta de la tercera entrada, pero McGonigle puso al frente a los Tigres con un cuadrangular de dos carreras en la parte baja. McGonigle, quien creció a unos ocho millas del Citizens Bank Park en Filadelfia, enfrentaba por primera vez a los Filis y se dirigirá allí la próxima semana para el Juego de Estrellas.
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Tim Mayza (2-3) relevó a Aaron Nola para la sexta y abrió la entrada otorgando base por bolas a Riley Greene. Después de que Spencer Torkelson elevó para out, el bateador emergente Matt Vierling recibió boleto y el venezolano Eduardo Valencia puso arriba a los Tigers 3-2 con un sencillo impulsor.
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