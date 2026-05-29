Silvana González al Tricolor Sub-20

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El Atlético de San Luis informó que la futbolista Silvana González fue convocada por la Selección Nacional de México Femenil Sub-20 para participar en una gira internacional que se llevará a cabo en Polonia del 31 de mayo al 10 de junio de 2026.

Durante esta concentración, el representativo mexicano sostendrá dos encuentros de preparación frente a las selecciones de República Checa y Polonia, como parte del proceso de trabajo y desarrollo del combinado nacional rumbo a futuras competencias internacionales.

La jugadora potosina ha destacado dentro de la institución rojiblanca gracias a su compromiso, entrega y constante crecimiento futbolístico, consolidándose como una de las futbolistas con mayor proyección del club.

Además, recientemente Silvana González realizó un periodo de entrenamientos con el equipo femenil del Atlético de Madrid femenino, experiencia internacional que representó un paso importante en su formación y desarrollo profesional.

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