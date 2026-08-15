Silvana González se va de préstamo al Toluca

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El Club Atlético de San Luis informó la cesión a préstamo de la futbolista potosina Silvana González, quien continuará su carrera en el Club Deportivo Toluca, en una nueva etapa dentro de la Liga MX Femenil.

Con apenas 19 años, González es una de las jugadoras que representa el proceso de formación del Atlético de San Luis, institución en la que desarrolló prácticamente toda su trayectoria futbolística desde las categorías inferiores hasta consolidarse en el primer equipo.

La jugadora, nacida en San Luis Potosí, se incorporó a las filas del Atlético de San Luis en 2021, cuando ingresó a la categoría Sub-17. Su crecimiento y destacadas actuaciones le permitieron avanzar dentro de la estructura del club hasta recibir la oportunidad de debutar en la máxima categoría.

El momento llegó el 12 de marzo de 2022, durante el torneo Clausura 2022, cuando Silvana González hizo su presentación en la Primera División Femenil frente a Pachuca, cumpliendo así el sueño de debutar profesionalmente con la camiseta del equipo de su ciudad.

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Desde entonces, la futbolista potosina acumuló 86 partidos en la Primera División de México y seis goles, convirtiéndose paulatinamente en una de las jugadoras importantes del plantel y en una futbolista identificada con la afición potosina.

Ahora, Silvana González afrontará un nuevo reto profesional con el Club Deportivo Toluca, donde buscará continuar con su desarrollo futbolístico, sumar experiencia y demostrar nuevamente las condiciones que la llevaron a convertirse en una de las jóvenes referentes del Atlético de San Luis.