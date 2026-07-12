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Silvana y Duarte van al Tri Sub-20

El ADSL Femenil aporta talento rumbo al Mundial de Polonia 2026

Por Romario Ventura

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
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Silvana y Duarte van al Tri Sub-20
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      El talento del Atlético de San Luis Femenil continúa ganando reconocimiento a nivel nacional. Las futbolistas Silvana González y Dayra Duarte fueron convocadas por la Selección Nacional de México Femenil Sub-20 para participar en la última concentración de preparación previa a la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026.

      La convocatoria fue dada a conocer por el director técnico Doriva Bueno, quien trabajará con el representativo nacional del 10 al 17 de julio, afinando los últimos detalles antes del arranque de la máxima justa mundialista de la categoría.

      Durante esta concentración, el cuerpo técnico enfocará sus labores en el fortalecimiento físico, táctico y futbolístico del equipo, además de consolidar el funcionamiento colectivo del grupo que representará a México en el certamen internacional.

      Como parte de la preparación, la Selección Mexicana Sub-20 sostendrá un partido amistoso frente a Toluca Femenil el próximo 17 de julio, encuentro que servirá para evaluar el desempeño del plantel antes de viajar al Mundial.

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      Para Silvana González y Dayra Duarte, este llamado representa un importante reconocimiento al trabajo realizado con el Atlético de San Luis Femenil, donde ambas han mostrado un constante crecimiento y se han consolidado como dos de las principales promesas de la institución rojiblanca.

      Con esta convocatoria, el club potosino vuelve a aportar talento a las selecciones nacionales, reafirmando el desarrollo de sus fuerzas básicas y la proyección de sus futbolistas hacia competencias de talla internacional, con la mira puesta ahora en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026.

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