Sinner pierde en 2da. ronda

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PARÍS.- Desde que Rafael Nadal ganó sus 14 Abiertos de Francia no había llegado un jugador que se mostrara como tan amplio favorito a la arcilla de Roland Garros.

Jannik Sinner había ganado todo lo que había para ganar en el tenis en los últimos tres meses: cinco títulos Masters 1000 seguidos —tres de ellos sobre arcilla— y 30 partidos consecutivos.

Y con Carlos Alcaraz, su mayor rival, fuera por una lesión en la muñeca derecha, parecía casi una conclusión inevitable que Sinner levantaría el trofeo de la Coupe des Mousquetaires y completaría un Grand Slam de carrera.

Por eso el desplome de Sinner en medio de la ola de calor de París fue tan sorprendente el jueves —sobre todo después de que estuvo a solo un juego de concluir su partido de segunda ronda en sets corridos cuando lideraba 5-1 en el tercero .

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El número uno del mundo tuvo problemas con mareos y perdió ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, 56º del ranking, por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1, después de desperdiciar dos oportunidades de sacar para partido.

Se dobló sobre la cancha de arcilla en varias ocasiones, aparentemente exhausto, y casi ni siquiera corría a buscar pelotas a medida que avanzaba el partido, recurriendo a dejadas y a la táctica de saque y volea para intentar acortar los puntos.

Intentó refrescarse con un ventilador de mano en los cambios de lado y se colocó bolsas de hielo alrededor del cuello.

La temperatura al inicio del partido era de 29 grados Celsius (84 Fahrenheit) y subió a 32 Celsius (90 Fahrenheit).

Cuando Sinner sacó para partido por segunda vez con 5-4 en el tercer set, se dobló sobre la cancha con 0-40 y luego caminó hacia su silla. Pidió asistencia y salió de la pista. Todo su atuendo celeste claro estaba empapado de sudor.

Tras perder el set 7-5, Sinner recibió atención médica y abandonó la pista. Le añadieron minerales a su bebida cuando regresó, pero Sinner no pudo recuperarse.

Sinner perdió 18 de los últimos 20 juegos. Preguntado si consideró retirarse antes de que terminara el partido, Sinner dijo que en el "quinto set todos sabemos que puede pasar cualquier cosa. Estaba en una situación difícil".

Sinner perdió por última vez el 19 de febrero en los cuartos de final del Abierto de Qatar. Había ganado cinco títulos Masters seguidos y había cedido apenas tres sets.

Pero Sinner tiene un historial de tener dificultades con el calor. Admitió que tuvo suerte en el Abierto de Australia en enero ante Eliot Spizzirri cuando el techo estaba cerrado y el partido de tercera ronda se inclinó a su favor. Y tuvo que retirarse de un partido en Shanghái en octubre que se disputó en medio de una humedad extrema.

En la misma pista Philippe Chatrier el año pasado, Sinner desperdició tres puntos de partido ante Alcaraz y perdió una final épica.