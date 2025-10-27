Sinner se corona en el Abierto de Viena

VIENA.- Jannik Sinner debió remontar para proclamarse campeón del Abierto de Viena, imponiéndose el domingo 3-6, 6-3, 7-5 ante Alexander Zverev.

En la pista cubierta de la capital austriaca, el italiano de 24 años conquistó el título número 22 de su carrera. Sinner ha ganado sus últimos 21 partidos bajo techo.

La final enfrentó a previos campeones del torneo ATP 500.

Sinner, campeón de la edición de 2023, logró el quiebre crucial en el undécimo juego del set decisivo.

El número dos del mundo cedió su saque por tercera vez en el torneo, cuando Zverev se adelantó 5-1 en el primer set.

Pero Sinner respondió de inmediato en el segundo. Quebró el saque de su oponente alemán para ponerse 3-0 arriba.

Zverev salvó dos puntos de quiebre en el quinto juego del set decisivo para ponerse 3-2 al frente, pero perdió su saque en el undécimo para quedar 6-5 abajo. Sinner no perdonó al tocarle sacar por la victoria. En un año en la que se convirtió en el hombre más joven de la era abierta —desde 1968 — que alcanza las cuatro finales de Grand Slam en una misma temporada, Sinner suma cuatro títulos. El de Viena se suma a los del Abierto de Australia, Wimbledon y Beijing.