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SLP será sede del ELITE Fest Down

Se desarrollará en los auditorios Miguel Barragán y Renovación Moral

Por Romario Ventura

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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SLP será sede del ELITE Fest Down
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      San Luis Potosí albergará del 28 de octubre al 1 de noviembre el torneo ELITE Fest Down 2026, organizado por la Fundación Elite México Basketball en coordinación con los Santos del Potosí, con el objetivo de promover la inclusión, la convivencia y el desarrollo deportivo de personas con discapacidad a través del basquetbol. Las actividades se llevarán a cabo en las canchas de los auditorios Miguel Barragán y Renovación Moral.

      La competencia reunirá a más de 170 deportistas provenientes de diferentes estados del país, entre ellos Durango, Coahuila, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Chiapas y San Luis Potosí. De acuerdo con Lorena Sánchez Salmón, coordinadora nacional de Elite Adaptado, participarán atletas de entre 6 y 30 años con síndrome de Down, autismo y discapacidad intelectual, distribuidos en dos categorías mixtas: de 6 a 12 años y de 13 a 30 años.

      El torneo contempla encuentros en las modalidades de basquetbol 5x5 y 3x3. Para favorecer la participación, la organización estableció un máximo de dos equipos por estado en cada categoría, sin costo de inscripción. Además, las y los deportistas recibirán uniforme completo y calcetas, por lo que el evento no representará un gasto para los participantes.

      Mayra Villaseñor, delegada estatal de Elite, detalló que el 28 de octubre será la llegada de los equipos, el registro de jugadores y la junta técnica. Las jornadas de basquetbol 5x5 se disputarán el jueves 29 y viernes 30 de octubre, mientras que los encuentros de la modalidad 3x3 se realizarán el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.

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      Por su parte, Juan Carlos Jiménez, presidente de los Santos del Potosí, destacó la importancia de acercar el basquetbol a todos los sectores de la población, al considerar que el deporte contribuye a romper barreras y visibilizar el talento de atletas con discapacidad. Con la realización del ELITE Fest Down 2026, San Luis Potosí abrirá un espacio para la participación deportiva y la convivencia, con la inclusión como eje central de la competencia.

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