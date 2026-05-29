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Spurs vuelven a empatar serie

Fuerzan el séptimo partido con una paliza al Thunder

Por EFE

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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Spurs vuelven a empatar serie
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      Washington.- Los San Antonio Spurs evitaron este jueves caer eliminados al derrotar por 118-91 a los Oklahoma City Thunder en el sexto partido de las finales del Oeste, una victoria que envía la serie al séptimo y definitivo encuentro del sábado en Oklahoma.

      Un parcial de 20-0 en el tercer cuarto que llevó el partido de 72-64 a 92-64, con más de 8 minutos con los Thunder en blanco, rompió definitivamente el duelo con una brecha insalvable para los Thunder.

      Victor Wembanyama lideró a San Antonio con un doble-doble de 28 puntos y 10 rebotes, incluidos 22 antes del descanso con los que superó la barrera de 20 puntos marcada por su entrenador, Mitch Johnson, como necesaria para seguir con vida.

      "Tiene que lanzar más de 15 veces, incluso contando los tiros libres. Y, sin duda, va a tener que anotar más de 20 puntos", aseguró Johnson tras la derrota de San Antonio el martes en el quinto partido en Oklahoma City.

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      Los Spurs sobreviven

      Cuando estás al borde de la eliminación, tienes que jugar tu mejor partido. Y eso fue exactamente lo que hicieron este jueves los Spurs, un equipo joven que ha maravillado a la NBA esta temporada y que afrontaba por primera vez un escenario de vida o muerte.

      Los Spurs dominaron a los Thunder desde la primera hasta la última posesión, desbordando por momentos a los vigentes campeones.

      San Antonio salió muy enchufado desde el perímetro, una zona en la que está teniendo serios problemas en esta serie. 

      Firmó un 11 de 25 (44 %) en la primera mitad, con cuatro triples de Wembanyama y tres de Devin Vassell que marcaron el ritmo de los Spurs.

      Todo cambió en el tercer cuarto, en ese tramo de 8:03 minutos sin que los Thunder viesen aro, con un parcial de 20-0 para los Spurs de San Antonio.


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