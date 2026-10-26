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Infonavit deja de utilizar agencias de cobranza extrajudicial

Infonavit elimina agencias extrajudiciales y ofrece atención personalizada en casa.

Por El Universal

Octubre 26, 2026 01:49 p.m.
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Infonavit deja de utilizar agencias de cobranza extrajudicial
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      El Infonavit dio a conocer que dejó de operar con agencias de cobranza extrajudicial y ahora brinda atención domiciliaria con los asesores de recuperación crediticia que trabajan directamente con el Instituto, dando soluciones personalizadas a acreditados con dificultades de pago, garantizando la protección de su patrimonio.

      Infonavit implementa atención domiciliaria para recuperación crediticia

      Como parte del nuevo modelo de recuperación crediticia, los asesores realizarán visitas domiciliarias de lunes a domingo, de 8:00 a 19:00 horas, con el objetivo de escuchar a las familias, evaluar las condiciones de su financiamiento y ofrecer alternativas acordes a sus necesidades para que conserven su patrimonio.

      Identificación y medios oficiales para pagos

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      Todo asesor de recuperación crediticia debe portar: camisa blanca institucional y chaleco del Infonavit, además de una credencial oficial con fotografía y código QR para validar su identidad mediante escaneo o bien ingresando al portal institucional www.infonavit.org.mx en la sección Tengo un Crédito y hacer clic en Asesores de Recuperación Crediticia.

      Es importante considerar que los pagos de los créditos solo se realizan a través de los medios oficiales que los acreditados pueden consultar en la página del Instituto, por lo que se reitera que la labor del asesor no consiste en cobrar ni recibir dinero, y que en ningún caso puede solicitar efectivo, hostigar, amenazar o realizar desalojos.

      Ante cualquier irregularidad o cobro indebido, se invita a reportarlo en Mi Cuenta Infonavit (www.micuenta.infonavit.org.mx) o en Infonatel al 800 008 3900.

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