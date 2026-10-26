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Gala del Balón de Oro 2026 se realizará en Londres este lunes

Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane son los principales aspirantes al premio este año.

Por El Universal

Octubre 26, 2026 01:06 p.m.
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Gala del Balón de Oro 2026 se realizará en Londres este lunes
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      Todo está listo para que se lleve a cabo la gala del Balón de Oro 2026 en el London Palladium de Londres.
      La edición número 70 del premio que entrega cada año la revista francesa "France Football" se celebrará este lunes 26 de octubre en Inglaterra.
      Esta será la primera vez en la historia que el evento no se realice en la capital francesa: París.

      Horario y canales para ver la gala del Balón de Oro
      Fecha: Lunes 26 de octubre
      Luga: London Palladium de Londres
      Transmisión: DAZN/TNT Sports/L'Équipe YouTube
      Lamine Yamal (Barcelona), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Harry Kane (Bayern Múnich) son los principales candidatos para quedarse con el anhelado premio.

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