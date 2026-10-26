Higinio Martínez llama "cáncer" a la corrupción en México

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El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a impulsar una cruzada anticorrupción con medidas más enérgicas y contundentes, luego de la renuncia de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, por incurrir en presunto conflicto de interés y corrupción.

En conferencia de prensa, el legislador morenista sostuvo que los señalamientos sobre hechos "bochornosos" protagonizados por Taddei deben abrir una reflexión sobre problemas que persisten en las instituciones: la corrupción, el despilfarro, los presuntos acuerdos económicos irregulares y la ambición por el dinero público.

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Sin embargo, deslindó a Morena del "cochinero" en el INE exhibido en medios de comunicación, pues dijo que las conductas son de las personas."Morena no está al frente del INE. Es una ciudadana que fue designada por la Cámara de Diputados, como consejera del INE, y luego la decisión fue de los consejeros del INE. No tiene nada que ver Morena en este asunto, la verdad", expresó.Higinio Martínez cuestionó que sean los periodistas quienes, mediante sus investigaciones, denuncien posibles irregularidades y aporten pruebas sobre la actuación de gobernantes y funcionarios públicos."¿Por qué tienen que ser los periodistas los que denuncien y encuentren pruebas de corrupción de los gobernantes y funcionarios públicos?", planteó, al señalar la necesidad de que las propias instituciones asuman una mayor responsabilidad en la detección y sanción de conductas indebidas.El senador consideró que el país se encuentra ante un momento que exige definiciones, por lo que llamó a Sheinbaum a que utilice su autoridad legal, política y moral para fortalecer la lucha contra la corrupción.En ese sentido, insistió en que es urgente poner en marcha un programa que permita enfrentar el problema con mayor determinación.Aseguró que una política anticorrupción más firme podría contar con el respaldo de millones de personas, sobre todo si el gobierno federal acompaña su discurso con acciones y medidas de mayor alcance."Existen millones de personas que le aplaudirían, que la respaldarían y la fortalecerían si continúa con su combate a la corrupción y con medidas más radicales", expresó.Reconoció sin embargo que erradicar estas prácticas no es una tarea sencilla."No soy ingenuo, ni un soñador, ni me cubre un manto absoluto de pureza", admitió, al insistir en que México necesita cambios profundos para evitar que la corrupción comprometa su desarrollo futuro."Si yo sostengo todo esto es porque creo que tengo autoridad para decirlo. No soy un santo, tengo algún pecadillo de tipo terrenal, pues, pero estoy diciendo todo esto porque conozco el monstruo, he vivido en el monstruo y sé por donde se podría atacar todo esto. Además, por algo muy sencillo: si no lo hacemos, se va a seguir retrasando el desarrollo de este país en todos los sentidos", expuso.A su juicio, el país requiere una "cirugía radical" que permita enfrentar las prácticas que desvían recursos, debilitan la confianza pública y obstaculizan el funcionamiento de las instituciones.El presidente de la Mesa Directiva pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que exista un "programa anticorrupción" para prevenir el delito con medidas "más radicales".En redes sociales, el senador presidente consideró que la corrupción y la "ambición desmedida por el dinero público" son graves enfermedades entre funcionarios del país, incluso sentenció que dicho delito es un "lamentable cáncer" para la vida pública."Las denuncias que en estos días se hicieron sobre la actuación de la Presidenta del INE, Guadalupe Taddei y su renuncia que presentó este lunes al cargo de la máxima autoridad del Instituto Electoral, tienen que llevarnos a reflexionar sobre la terrible enfermedad que no acaba de curar: La corrupción, el despilfarro, los enjuagues económicos y la ambición desmedida por el dinero público", escribió el morenista en su cuenta de X.Finalizó su mensaje diciendo que México "requiere una cirugía radical" para extirpar la corrupción de las y los funcionarios que gobiernan, de lo contrario, alertó que "no habrá futuro" para las nuevas generaciones.