Suma Atlante un punto ante Puebla

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CIUDAD DE MÉXICO.- Siete semanas después de su primer y único triunfo, Atlante dejó escapar una vez más la posibilidad de pintar el futbol mexicano de azulgrana. Ante una Franja de Puebla que logró una mayor posesión del balón, el equipo capitalino sumó su quinto empate (1-1) en el Apertura 2026.

Un descuido defensivo provocó un susto significativo para la escuadra poblana. En el primer capítulo del partido, el estadounidense Walter Portales (40´) remató dentro del área y permitió que, por unos minutos, los Potros de Hierro acariciaran la posibilidad de su segundo triunfo en el torneo local.

Sin embargo, aún era pronto para cantar victoria. Más aún porque Martín Sarrafiore (48´) falló un disparo de larga distancia que bien pudo ampliar la ventaja de los azulgranas.

Después del descanso, Puebla no tardó en reaparecer, gracias a que el uruguayo Mathías Tomás (50´) rescató el empate y anotó su segundo gol en el certamen. El "Piojo" Herrera, a lo lejos, miró con molestia la cancha del Estadio Cuauhtémoc: "Nos falta el gol", reconoció hace una semana, tras su estruendosa caída ante los Tuzos del Pachuca.

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El estratega movió sus piezas, y la Angelópolis vivió un viaje en el tiempo. Después de nueve jornadas, el "Hobbit" Bermúdez por fin sumó minutos con los Potros de Hierro. Anteriormente, Miguel Herrera aseveró que este torneo sería el "último baile" del futbolista mexicano con el Atlante.

Sin embargo, el cambio no alteró el resultado. Ni los ocho minutos que se agregaron al segundo tiempo del partido. Lejano se siente el objetivo azulgrana de clasificar a la "Fiesta Grande" del balompié mexicano en su regreso a la Primera División, mientras que en contraste la escuadra poblana ocupa momentáneamente el quinto lugar de la tabla general.