"Supercampeones" une a México y Japón para la Copa del Mundo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 traerá consigo una gran cantidad de momentos memorables en sus distintas sedes, pero uno de los más especiales se vivirá en México, específicamente en

, ciudad que será escenario de un hecho histórico: el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

en la historia de los Mundiales.El encuentro, programado para el próximo, enfrentará en tierras regiomontanas a, selecciones que quedarán inscritas en los libros del torneo por protagonizar este hito.Ante la cercanía de una fecha tan significativa, la Embajada de México enimpulsó unaque une a ambas naciones, teniendo como puente una de las series más icónicas del futbol: "".La popular caricatura, que marcó a generaciones de aficionados mexicanos con personajes como "", regresa con motivo de la justa mundialista para rendir un guiño especial a México. A través de un video difundido en redes sociales, se puede ver a, creador de "", presentar una ilustración inédita en la que el emblemático personaje japonés aparece acompañado por futbolistas mexicanos.Dentro de la obra destaca "", el arquero y capitán de la selección mexicana en la serie, figura inspirada en, lo cual se refleja en el uso de uny distintivo que rinde homenaje al legendario guardameta nacional.