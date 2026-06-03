Gilberto Mora será el jugador más joven en Mundial 2026

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CIUDAD DE

, junio 3 (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo de 2026 promete marcar un antes y un después en la historia del futbol internacional. Con tres países como sede —

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— y un formato ampliado a, el torneo se perfila como el más ambicioso jamás organizado por la FIFA, abriendo la competencia a nuevas naciones y elevando la expectativa global en torno a la lucha por el título.Para, la justa tendrá unno solo por su papel como, sino por los hitos que ya comienzan a gestarse en torno al certamen.Desde la tercera inauguración en el Estadio Ciudad dehasta la posibilidad de ver a referentes históricos y nuevas figuras, el nombre deemerge con fuerza: el joven dese perfila como el protagonista de una nueva marca histórica al convertirse en elen disputar un Mundial, consolidándose como una de las apuestas más prometedoras del equipo dirigido por Javier Aguirre.Conal momento en que el balón comience a rodar,—quien se ha ganado un lugar protagónico en lagracias a su talento y— supera a otros jóvenes que también tendrán la oportunidad de disputar su primer Mundial a una edad temprana.El jugador de Xolos, quien ya ha conquistado títulos con la Selección Mexicana, deja atrás a elementos como Hugo Sochurek de Chequia, Hamza Abdelkarim de Egipto, Lennart Karl de Alemania e Ibrahim Mbaye de Senegal, nombres que también integran la lista de losque participarán en el certamen.