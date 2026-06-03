Espera EGC autorización de Sefin para megapantalla en Fundadores

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí continúa con los preparativos para las transmisiones públicas de los partidos del Mundial y se encuentra a la espera de que la Secretaría de Finanzas autorice el apuntalamiento de la Plaza de Fundadores, espacio previsto para albergar los eventos a partir del próximo 8 de junio.

El alcalde Enrique Galindo informó que la solicitud fue presentada hace algunos días y que el gobierno municipal mantiene comunicación constante sobre los avances del proyecto.

Explicó que el apuntalamiento sería una medida preventiva similar a la aplicada durante el Festival San Luis en Primavera, cuando la plaza fue reforzada sin que se registraran incidentes.

El edil señaló que la Plaza de Fundadores se encuentra en buenas condiciones, pero insistió en que no pondrá en riesgo la seguridad de los asistentes. Por ello, advirtió que en caso de no recibir la autorización correspondiente para realizar el apuntalamiento, el Ayuntamiento valorará trasladar las transmisiones a otro espacio público, entre ellos la Plaza del Carmen.

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Galindo Ceballos recordó que el compromiso municipal es limitar la asistencia a un máximo de tres mil personas durante las transmisiones. Asimismo, aseguró que el apuntalamiento podría mantenerse durante los aproximadamente 50 días que se contempla utilizar el espacio para las actividades relacionadas con la justa mundialista.

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Respecto a la legalidad de las transmisiones, el alcalde descartó cualquier riesgo de sanciones por derechos de emisión. Indicó que el Ayuntamiento cuenta desde hace un año con un contrato firmado con Televisa, empresa autorizada para la difusión de los encuentros, por lo que afirmó que las proyecciones se realizarán de manera completamente legal y conforme a los permisos correspondientes.