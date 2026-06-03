Hijo de César Bono enfrenta rechazo laboral por ser homosexual

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Leonardo Bono

, hijo del actor César Bono y de la actriz Patricia Castro, denunció públicamente haber sido víctima dedurante un proceso de selección laboral, luego de que, asegura, su

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se convirtiera en un factor que generóentre los responsables de un proyecto para el que estaba siendo considerado.A través de su cuenta de, el actor de 31 años compartió sual iniciar junio, mes en el que se conmemora el Orgullo LGBT+, y explicó que decidió hablar del tema como una forma de reafirmar su identidad."Me rechazaron de un trabajo por ser", escribió inicialmente. Más adelante aclaró que ni siquiera recibió una negativa formal, sino quecomunicación después de percibir que existíasobre cómo su vida personal podría influir en la producción."Bueno... ni siquiera me rechazaron. Medespués de hacerme entender que el problema era quien soy ypodía afectar su proyecto", expresó.Leonardo señaló que no buscaba exhibir ni atacar a ninguna persona o empresa involucrada, sino compartir una situación que lo llevó a reflexionar sobre los límites entre lay la identidad personal.Según relató, el proceso de audiciones había sido positivo y estaba entusiasmado con la posibilidad de integrarse al proyecto. Sin embargo, la situación cambió cuando le hicieronrelacionados con el contenido que comparte en sus"Me dijeron que habían visto miy que había ciertas cosas que quizá tendría que", recordó.El actor explicó que inicialmente entendió parte de las observaciones, ya que algunas de sus publicaciones podrían no encajar con determinados perfiles o producciones. Incluso, aseguró que estuvo dispuesto a dialogar para encontrar"Sí, tengo. Y entiendo perfecto que quizá eso no vaya con cierto tipo de proyectos", comentó.No obstante, afirmó que después comprendió que laibade algunas imágenes y estaba relacionada con aspectos de su identidad.Leonardo relató que durante las conversaciones se mencionó que ciertas facetas de su vida podrían resultar incómodas para parte del público, lo que lo llevó a concluir que la situación no estaba relacionada con su desempeño profesional."Empezaron a hablar de cómo ciertas partes de mi vida podían generar incomodidad para. Y ahí entendí que el problema no era una foto. Era yo", escribió.El actor reconoció que lale resultó especialmenteporque nunca antes había sentido que supudiera afectar sus"Tengo 31 años y nunca me habían hecho sentir que ser yo podía costarme", afirmó.Asimismo, señaló que esta vivencia le permitió tomar conciencia de lasque enfrentan muchas personas que sienten la necesidad de ocultar aspectos de su identidad para ser aceptadas social o profesionalmente.En la parte final de su mensaje,aseguró que la situación, aunque, reforzó su decisión de mantenersey valorar los espacios donde pueda desarrollarse sin tener que esconder quién es."Nunca había sentido que tenía que esconderme. Y noa hacerlo", expresó.Finalmente, concluyó con unasobre lade vivir con autenticidad:"Quiero abrazar todavía más quien soy y dejar de dar por hecha la libertad con la que he vivido".Leonardo ha participado en proyectos como "", "Toc Toc" y "".