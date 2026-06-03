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Las 3 figuras que acompañan a Rafa Márquez rumbo al Mundial 2030

Tras la Copa del Mundo 2026, Rafa Márquez busca continuidad en el futbol mexicano con un equipo técnico consolidado.

Por El Universal

Junio 03, 2026 01:56 p.m.
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Las 3 figuras que acompañan a Rafa Márquez rumbo al Mundial 2030
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      Tras la Copa del Mundo de 2026, edición en la que

      México
      aspira a firmar una actuación histórica como anfitrión bajo la dirección de Javier Aguirre

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      , el proyecto del futbol nacional apunta a dar continuidad al proceso y abrir paso a Rafael Márquez, actual auxiliar técnico, como el próximo responsable del Tricolor.
      Una posibilidad que ha tomado fuerza con el paso de los meses, permitiendo al joven estratega —y legendario exjugador del FC Barcelona— seguir consolidando su carrera en los banquillos, cada vez con mayor protagonismo dentro del cuerpo técnico.
      Con miras a ese escenario, Márquez ya comienza a delinear su proyecto rumbo al Mundial de 2030 y, más allá de la base de jugadores, también ha puesto atención en la conformación de su futuro cuerpo técnico.
      De acuerdo con información de Paco Arredondo, de Televisa, para este relevante paso en su trayectoria, Márquez se rodearía de tres exfutbolistas ampliamente reconocidos en la Liga MX. Se trata de Andrés Guardado, Alfredo Talavera y Aarón Galindo, con quienes coincidió en distintas etapas dentro de la Selección Mexicana y que han trabajado en su preparación en diversas áreas para integrarse al proyecto.
      "Parte de su cuerpo técnico serían Guardado, Talavera y gente con la que ha ido desarrollando; incluso Aarón Galindo, quien tiene una muy buena relación con el propio Rafa, ya que cuando están en España se reúnen muy seguido", señaló Arredondo.
      De concretarse este escenario, Márquez vivirá en 2026 su primera Copa del Mundo desde el banquillo como parte del cuerpo técnico, una experiencia que podría resultar clave en su preparación para asumir, a corto plazo, el reto de dirigir al combinado nacional como estratega principal.

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