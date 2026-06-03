Las 3 figuras que acompañan a Rafa Márquez rumbo al Mundial 2030

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Tras la Copa del Mundo de 2026, edición en la que

aspira a firmar una actuación histórica como anfitrión bajo la dirección de

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, eldel futbol nacional apunta a dary abrir paso a, actual, como el próximo responsable del Tricolor.Una posibilidad que ha tomado fuerza con el paso de los meses, permitiendo al joven estratega —y legendario exjugador del FC Barcelona— seguiren los banquillos, cada vez con mayor protagonismo dentro delCon miras a ese escenario, Márquez ya comienza a delinear surumbo aly, más allá de la, también ha puesto atención en la conformación de su futuroDe acuerdo con información de, de Televisa, para este relevante paso en su trayectoria, Márquez se rodearía de tres exfutbolistas ampliamente reconocidos en la Liga MX. Se trata de, con quienes coincidió en distintas etapas dentro de la Selección Mexicana y que han trabajado en su preparación en diversas áreas para integrarse al"Parte de suserían Guardado, Talavera y gente con la que ha ido desarrollando; incluso, quien tiene unacon el propio Rafa, ya que cuando están ense reúnen muy seguido", señaló Arredondo.De concretarse este escenario, Márquez vivirá en 2026 su primera Copa del Mundo desde el banquillo como parte del, una experiencia que podría resultar clave en su preparación para asumir, a corto plazo, el reto de dirigir al combinado nacional como